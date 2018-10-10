Роналду, якого звинувачують у зґвалтуванні, впевнений, що Реал веде проти нього кампанію

Португалець відмовляється виступати в новому турнірі УЄФА - Лізі націй.

Італійський журналіст Танкреді Палмері розповів нові подробиці скандальної історії навколо нападника «Ювентуса» Кріштіану Роналду.

Американська модель Кетрін Майорга стверджує, що Роналду зґвалтував її в Лас-Вегасі в червні 2009 року. У 2010 році Майорга підписала угоду про нерозголошення з юристами гравця, за мовчання вона отримала 375 тисяч доларів. Восени 2018 року Майорга докладно розповіла про справу, у вересні поліція відновила справу.

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Палмері, посилаючись на джерело, наближене до гравця, стверджує, що португалець впевнений, що «Реал» і його президент Флорентіно Перес ведуть проти нього кампанію. Зокрема, 33-річний футболіст вважає, що саме королівський клуб вплинув на рішення УЄФА не вручати йому нагороду найкращому гравцеві сезону-2017/18.

У відповідь Кріштіану вирішив оголосити бойкот Лізі націй – новому турніру УЄФА для національних збірних, повідомляє Tutto Mercato.

Португальці вже провели один матч у цьому турнірі і до кінця року зіграють ще в трьох матчах, проте раніше стало відомо, що Роналду в 2018 році за збірну більше не зіграє.

Як повідомляв УНІАН, сестра Роналду підтримала брата, опублікувавши його фото в костюмі Супермена.