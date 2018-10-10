Мессі анонсував співпрацю з легендарним Cirque du Soleil

Знаменита компанія в наступному році готує нове шоу про життя футболіста.

Нападник «Барселони» і збірної Аргентини Ліонель Мессі анонсував свою співпрацю з Cirque du Soleil.

Канадська компанія, відома своїми яскравими шоу, які поєднують в собі жанри театру, хореографії, акробатики і цирку, в наступному році готує нову виставу про життя футболіста, повідомляє AS.

Мессі опублікував у своєму інстаграмі відео, на якому він у футболці з логотипом Cirque du Soleil набиває предмет, що нагадує ніс клоуна.

Повідомляється, що нове шоу Cirque du Soleil розповість про життя Ліонеля з моменту, коли він у юному віці переїхав з Росаріо в Барселону, де став одним з найкращих гравців в історії футболу.

Нагадаємо, що Мессі вдруге поспіль був визнаний гравцем тижня в Лізі чемпіонів. У двох турах ЛЧ нового сезону він забив 5 голів.