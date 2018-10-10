Збірна Італії є явним фаворитом матчу з Україною - букмекери

Найімовірнішим рахунком зустрічі є мінімальна перемога італійської збірної - 1:0.

Збірна України у середу, 10 жовтня, проведе товариський матч в Генуї на стадіоні «Луїджі Ферраріс». Суперником нашої національної команди стане збірна Італії. Пряма трансляція матчу на телеканалі «Футбол 1», починаючи з 21:35.

Букмекери, виставляючи коефіцієнти на цей матч, бачать явним фаворитом гри збірну Італії. Так, сайт Betexplorer, який зібрав дані більш ніж 20 контор світу, дає середній коефіцієнт на перемогу італійців - 1.65. Нічия оцінюється в 3.60. За перемогу збірної України можна отримати виплату з коефіцієнтом 5.55.

Найімовірнішим рахунком, на думку букмекерів, є мінімальна перемога італійської збірної - 1:0.

Як повідомляв УНІАН, тренерський штаб збірної України на чолі з Андрієм Шевченком вшанував пам'ять жертв трагедії у Генуї - в результаті обвалення мосту загинули 43 людини.