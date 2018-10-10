Блохін: у матчі Італія - Україна нашій команді буде простіше, ніж супернику

На думку екс-головного тренера збірної України і "Динамо", італійці не є безумовними фаворитами матчу.

Колишній наставник збірної України Олег Блохін поділився очікуваннями від товариського матчу збірних Італії та України, який відбудеться сьогодні в Генуї.

"Збірній України буде простіше грати в цьому матчі. Думаю, наша команда буде спокійно грати у свій футбол, адже ні на команду, ні на її тренерський штаб зараз нічого в психологічному плані не тисне. Потрібно використовувати спаринг з Італією як один з етапів підготовки до матчу з Чехією, подивитися, в якому стані і ігровому тонусі знаходяться ті чи інші виконавці, награти якісь тактичні моменти.

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І в цьому зв'язку мені не зовсім зрозуміло, чому Італія повинна неодмінно обіграти Україну. Так, з італійськими командами у нас завжди матчі складаються непросто. Але, з іншого боку, кожен поєдинок — це окрема історія", - розповів Олег Блохін в інтерв'ю сайту dynamo.kiev.ua.

З приводу останніх виступів збірної Італії Блохін висловив таку думку:

"Я чув, що тренер італійців Манчіні сказав, що його команда зіграє з Україною не основним складом. У мене з цього приводу таке питання: а у цієї команди зараз хіба є другий склад? Таке відчуття, що Манчіні досі не визначився з кістяком своєї збірної. Та й сама збірна Італії зараз в дивному становищі - тренерський штаб немов смикається зі сторони в сторону і ніяк не може визначитися з тими футболістами, на яких буде будуватися гра команди. У підсумку, збірна не показує гри. Думаю, в цих умовах Манчіні зацікавлений у досягненні результату навіть у товариському матчі. Тому його логіка мені не зовсім зрозуміла".

Як повідомляв УНІАН, матч Італія - Україна відбудеться сьогодні. Початок - о 21.45 за київським часом.