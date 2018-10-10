Шевченко: радий повернутися в Італію в якості тренера

Збірна України сьогодні проведе товариську зустріч з італійцями.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився очікуваннями від майбутнього товариського матчу Італія - Україна, який відбудеться сьогодні в Генуї.

«Радий повернутися в Італію в якості тренера, адже це країна, яка дала мені дуже багато. Буду радий показати тут, як грає моя команда.

Звичайно, як і в Італії, у нас є проблеми зі складом. За нас не зіграє Ярмоленко, але я спробую побудувати сильну команду і показати гарний футбол. Секретів стартового складу у мене немає, але з деякими футболістами є проблеми. Вони повинні дати відповідь, чи готові вони на гру чи ні.

Деякі футболісти тільки у вівторок дісталися Генуї, тому що вони грають у європейських чемпіонатах. Ми вирішили, що їм не варто спочатку летіти в Україну, а вже потім - в Італію. Ми з ними переговорили, подивимося на їхню реакцію на футбольному полі, а вже потім приймемо рішення щодо стартового складу.

Проблема Італії з нападниками? Італія – країна талантів. Може, зараз немає сильного нападника, який поведе усіх за собою, але є багато молодих, якісних гравців.

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Чому Італія показує більш слабкий футбол у порівнянні з тим часом, коли тут грав я? Якщо італійці не знають, то як я дам відповідь? В Італії є прекрасні молоді гравці, але їм треба час.

Переважання гравців «Шахтаря» у складі національної команди? Ми збалансували кількість гравців, покликали футболістів з інших команд, не тільки представників УПЛ. «Шахтар» – дуже сильна команда, одна з найсильніших в Україні, тому ми викликали його представників. Мені прикро, що українські футболісти у європейських чемпіонатах не завжди виходять на поле. Можливо, УПЛ трохи втратила в останній час.

Чи піду тренувати «Монцу» на запрошення її власника Сільвіо Берлусконі? Я привітав його з купівлею клубу, але зараз я хочу дати максимум збірній України і вивести її на Євро-2020.

Я дуже гордий бути тренером національної команди України. Відчуваю дуже велику відповідальність. Я прийшов у збірну після невдалого виступу на чемпіонаті Європи 2016 року. Було дуже нелегко сформувати нову команду, підняти дух колективу, повністю змінити всю структуру гри.

Я бачу потенціал багатьох гравців, і це налаштовує мене дуже позитивно. Моє головне завдання – показати хороший результат, і ми зробили це в останніх матчах Ліги націй», – сказав Шевченко, якого цитує "Трибуна".

Нагадаємо, товариський поєдинок між збірними Італії та України відбудеться сьогодні в Генуї. Початок - о 21.45 за Києвом.