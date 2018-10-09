Убивчий фол і неймовірне рішення арбітра - зарубіжні ЗМІ про травму Тайсона

Провідні європейські і американські футбольні видання прокоментували епізод у матчі Шахтар - Зоря.

Зарубіжна футбольна преса не залишила без уваги епізод, в результаті якого півзахисник "Зорі" Ігор Харатін завдав травму капітана "Шахтаря" Тайсону.

Як стало відомо сьогодні, бразильцеві доведеться пропустити від 4 до 6 тижнів, повідомляє Террикон.

Португальська A Bola, розповідаючи про епізод, зробила акцент на люті, яку у Паулу Фонсеки викликав фол Харатіна на Тайсона. "На 74-й хвилині півзахисник Ігор Харатін намагався не дати Тайсону вийти в контратаку і зрубав нападника "Шахтаря". Неймовірно, але за такий фол арбітр показав лише жовту картку, у що просто не могли повірити гравці "Шахтаря". Після матчу Паулу Фонсека висловив усе, що думає через порушення, яке позбавило "Шахтар" капітана, як мінімум, на матч з "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів", - відзначає провідне португальське видання.

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Бразильська редакція Goal.com також зазначає, що "суддя показав Харатину лише жовту картку", не дивлячись на те, що гравець "Зорі" залишив "Шахтар" без одного з найдосвідченіших гравців на матчі Ліги чемпіонів. "Тайсон є одним з лідерів "Шахтаря"", який з 28 очками йде на першому місці в чемпіонаті. У 30 років бразилець також є одним із найдосвідченіших гравців команди Паулу Фонсеки", - пише Goal.com.

Емоційніше всього до епізоду підійшло італійське TuttoMercato. "Жовта картка в обмін на пошкоджені зв'язки коліна. Дивне рішення, яке мало місце під час останнього матчу чемпіонату України між "Зорею" та "Шахтарем". Убивчий фол Ігоря Харатіна вже став вірусним відео в Інтернеті не тільки через сильну динаміку удару, але й завдяки сенсаційному рішенню судді, який покарав гравця "Зорі" лише жовтою карткою. Неправильне рішення, враховуючи, що Тайсон буде змушений провести поза полем не менше місяця через травму зв'язок коліна", - підсумували італійці.

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" звернувся до Федерації футболу України з вимогою покарати футболіста луганської "Зорі" Ігоря Харатіна. Донецький клуб має намір домогтися того, щоб рішення харківського арбітра матчу Миколи Кривоносова було змінено в частині правових наслідків - замість попередження Харатін повинен отримати видалення і додаткові дисциплінарні санкції. КДК обіцяє прийняти рішення протягом 10 днів.