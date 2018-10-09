Реал відкрив дитячу школу в Тернополі

Відкрив школу колишній захисник, а нині посол «Реала» Альваро Арбелоа.

Мадридський «Реал» відкрив у Тернополі спортивно-соціальну школу для незахищених дітей.

Про це повідомляє телеканал "Футбол 1".

Крім занять футболом у школі також будуть факультативи, відвідування музеїв і різні екскурсії.

Відкрив школу колишній захисник, а нині посол «Реала» Альваро Арбелоа.

Hoy he tenido la oportunidad de asistir en Ucrania a la inauguración nueva de una escuela de la @Fun_Realmadrid.

Es un orgullo enorme comprobar cerca de como el @realmadrid se vuelca con miles de niños desfavorecidos alrededor del mundo. 🙌🏼🇺🇦⚽️#HalaMadridpic.twitter.com/RcoylNazww — Álvaro Arbeloa (@aarbeloa17) 8 жовтня 2018 р.

«Реал» має мету бути кращим не тільки під час гри, але і за її межами. Саме тому ми створили цей фонд і допомогли тисячам дітей досягти поставлених цілей», - написав Арбелоа.

Після церемонії відкриття діти зіграли у футбол з італійськими та українськими футболістами.