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Реал відкрив дитячу школу в Тернополі

18:56, 09 жовтня 2018
Футбол
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«Реал» відкрив у Тернополі дитячу школу / twitter.com

Про це повідомляє телеканал "Футбол 1".

Крім занять футболом у школі також будуть факультативи, відвідування музеїв і різні екскурсії.

Відкрив школу колишній захисник, а нині посол «Реала» Альваро Арбелоа.

«Реал» має мету бути кращим не тільки під час гри, але і за її межами. Саме тому ми створили цей фонд і допомогли тисячам дітей досягти поставлених цілей», - написав Арбелоа.

Після церемонії відкриття діти зіграли у футбол з італійськими та українськими футболістами.

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Теги: #Тернопіль#Реал Мадрид