Тренерський штаб збірної України поклав квіти на місці трагедії в Генуї

В результаті обвалення моста Моранді 14 серпня цього року загинули 43 людини.

Збірна України з футболу прибула до Генуї на товариський матч проти збірної Італії, який відбудеться завтра, 10 жовтня о 21.45 за київським часом.

Головний тренер національної команди Андрій Шевченко разом з тренерським штабом і капітаном збірної України Андрієм П'ятовим відвідали міст Моранді, який обрушився 14 серпня, в результаті чого загинули 43 людини.

Делегація збірної України вшанувала пам'ять загиблих, поклавши квіти до підніжжя споруди.