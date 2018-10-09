этот материал доступен на русском

Тренерський штаб збірної України поклав квіти на місці трагедії в Генуї

18:27, 09 жовтня 2018
Футбол
258 0
Делегація збірної України поклала квіти на місці трагедії в Генуї / ФФУ

Збірна України з футболу прибула до Генуї на товариський матч проти збірної Італії, який відбудеться завтра, 10 жовтня о 21.45 за київським часом.

Головний тренер національної команди Андрій Шевченко разом з тренерським штабом і капітаном збірної України Андрієм П'ятовим відвідали міст Моранді, який обрушився 14 серпня, в результаті чого загинули 43 людини.

Делегація збірної України вшанувала пам'ять загиблих, поклавши квіти до підніжжя споруди.

ФФУ
ФФУ

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Генуя#збірна України з футболу