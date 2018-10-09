Тренерський штаб збірної України поклав квіти на місці трагедії в Генуї
18:27, 09 жовтня 2018Футбол
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В результаті обвалення моста Моранді 14 серпня цього року загинули 43 людини.
Делегація збірної України поклала квіти на місці трагедії в Генуї / ФФУ
Збірна України з футболу прибула до Генуї на товариський матч проти збірної Італії, який відбудеться завтра, 10 жовтня о 21.45 за київським часом.
Головний тренер національної команди Андрій Шевченко разом з тренерським штабом і капітаном збірної України Андрієм П'ятовим відвідали міст Моранді, який обрушився 14 серпня, в результаті чого загинули 43 людини.
Делегація збірної України вшанувала пам'ять загиблих, поклавши квіти до підніжжя споруди.
ФФУ
ФФУ
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