Сестра Роналду підтримала брата, опублікувавши його фото у костюмі Супермена

Поліція продовжує розслідувати справу футболіста, якого звинувачують у зґвалтуванні.

Співачка Катя Авейру, сестра форварда «Ювентуса» Кріштіану Роналду, в інстаграмі почала кампанію на підтримку брата.

Нагадаємо, американська модель Кетрін Майорга стверджує, що Роналду зґвалтував її в Лас-Вегасі в червні 2009 року. У 2010 році Майорга підписала угоду про нерозголошення з юристами гравця, за мовчання вона отримала 375 тисяч доларів. Восени 2018 року Майорга докладно розповіла про події 2009-го, поліція відновила справу.

Авейру опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографію Кріштіану в костюмі Супермена і додала два хештеги: «Роналду, ми з тобою до самого кінця» і «Правосуддя для CR7».

У другій публікації сестра футболіста попросила своїх передплатників встановити фото Роналду у себе в профілі, щоб висловити йому свою підтримку.