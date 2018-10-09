Сестра Роналду підтримала брата, опублікувавши його фото у костюмі Супермена
Співачка Катя Авейру, сестра форварда «Ювентуса» Кріштіану Роналду, в інстаграмі почала кампанію на підтримку брата.
Нагадаємо, американська модель Кетрін Майорга стверджує, що Роналду зґвалтував її в Лас-Вегасі в червні 2009 року. У 2010 році Майорга підписала угоду про нерозголошення з юристами гравця, за мовчання вона отримала 375 тисяч доларів. Восени 2018 року Майорга докладно розповіла про події 2009-го, поліція відновила справу.
Авейру опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографію Кріштіану в костюмі Супермена і додала два хештеги: «Роналду, ми з тобою до самого кінця» і «Правосуддя для CR7».
У другій публікації сестра футболіста попросила своїх передплатників встановити фото Роналду у себе в профілі, щоб висловити йому свою підтримку.
Quero ver quem tem coragem de pôr esta foto no perfil por uma semana e fazer uma corrente por ele...POR PORTUGAL ,POR ELE ,PELOS NOSSOS ,PELA UNIÃO DO POVO ....PELA JUSTIÇA 🇵🇹🇵🇹🇵🇹🇵🇹 ELE MERECE. #ronaldoestamoscontigoatéaofim #justiçacr7 #nãoporqueémeuirmãmasporqueelemereceonossoapoio #deusnuncafalha #deusnocomando🙏