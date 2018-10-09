Динамо уклало угоду про партнерство з компанією Global Jeunesse

Логотип компанії Jeunesse буде представлений на ігровій формі київського клубу.

Футбольний клуб «Динамо» Київ уклав договір про партнерство з міжнародною компанією Jeunesse Global. Про це повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо".

Jeunesse – одна з найбільш швидкозростаючих компаній на світовому ринку з оборотом більше, ніж 1,5 мільярда доларів. Була заснована в 2009 році в Орландо, штат Флорида, США. Володар 396 нагород різноманітних світових рейтингів, серед яких: 8 нагород в рейтингу Inc. 500, 59 нагород у різних номінаціях Telly AWARDS, 29 нагород AVA Digital, 100 нагород Stevies American Business Awards і багато інших.

Читайте такожКонтрольно-дисциплінарний комітет ФФУ усунув Суркіса на 3 матчі УПЛ

Відтепер логотип компанії Jeunesse буде представлений на ігровій формі київського «Динамо». Вже під час домашнього матчу «Динамо» з «Олімпіком», в якому динамівці здобули перемогу, логотип Jeunesse красувався на гетрах гравців. Також в рамках партнерства передбачені спільні акції, активності для вболівальників під час домашніх матчів «біло-синіх».

«Ми раді, що така велика компанія зі світовим ім'ям приєдналася до партнерів нашого клубу. Ми дякуємо компанії за співпрацю і дивимося в майбутнє з оптимізмом. Віримо, що воно буде взаємовигідним для обох сторін, так і, в першу чергу, для наших уболівальників», - прокоментував укладення угоди з новим партнером клубу віце-президент київського «Динамо» Олексій Паламарчук.

Як повідомляв УНІАН, з цього сезону "Динамо" співпрацює з новим технічним спонсором, який замінив adidas.