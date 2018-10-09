Збірна України прибула до Генуї, де завтра зіграє з командою Італії

Вже в Італії до команди приєдналися шість футболістів - Коноплянка, Яремчук, Малиновський, Лунін, Макаренко і Петряк.

Збірна України з футболу прибула до Генуї на товариський матч проти збірної Італії, повідомляє офіційний сайт ФФУ. Команда вилетіла з аеропорту Бориспіль в 12:25. Час польоту склав 3 години. Вже в Італії до команди приєдналися шість футболістів – це Євген Коноплянка, Роман Яремчук, Руслан Малиновський, Андрій Лунін, Євген Макаренко та Іван Петряк. В Генуї команда зупиниться в готелі Savoia. Товариський матч Італія - Україна відбудеться завтра, 10 жовтня. Початок - о 21.45 за київським часом.

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