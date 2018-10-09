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Збірна України прибула до Генуї, де завтра зіграє з командою Італії

16:11, 09 жовтня 2018
Футбол
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Збірна України прибула до Генуї / ФФУ

Команда вилетіла з аеропорту Бориспіль в 12:25. Час польоту склав 3 години.

Вже в Італії до команди приєдналися шість футболістів – це Євген Коноплянка, Роман Яремчук, Руслан Малиновський, Андрій Лунін, Євген Макаренко та Іван Петряк.

В Генуї команда зупиниться в готелі Savoia.

Товариський матч Італія - Україна відбудеться завтра, 10 жовтня. Початок - о 21.45 за київським часом.

ФФУ

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Теги: #збірна України з футболу