Збірна України прибула до Генуї, де завтра зіграє з командою Італії
16:11, 09 жовтня 2018Футбол
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Вже в Італії до команди приєдналися шість футболістів - Коноплянка, Яремчук, Малиновський, Лунін, Макаренко і Петряк.
Збірна України прибула до Генуї / ФФУ
Збірна України з футболу прибула до Генуї на товариський матч проти збірної Італії, повідомляє офіційний сайт ФФУ.
Команда вилетіла з аеропорту Бориспіль в 12:25. Час польоту склав 3 години.
Вже в Італії до команди приєдналися шість футболістів – це Євген Коноплянка, Роман Яремчук, Руслан Малиновський, Андрій Лунін, Євген Макаренко та Іван Петряк.
В Генуї команда зупиниться в готелі Savoia.
Товариський матч Італія - Україна відбудеться завтра, 10 жовтня. Початок - о 21.45 за київським часом.
ФФУ
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