Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ усунув Суркіса на 3 матчі УПЛ

Захисник "Динамо" Артем Шабанов пропустить 2 гри.

Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ вирішив усунути захисника Артема Шабанова на два матчі «Динамо» за грубе порушення проти гравця «Арсеналу» Сергія Гриня в матчі 10-го туру УПЛ.

Крім того, президент «Динамо» Ігор Суркіс, а також адміністратор команди Віктор Капшур відсторонені на три матчі за неналежну поведінку під час цього поєдинку.

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Тренер Олександр Хацкевич відсторонений на одну гру, яку вже пропустив, і зможе керувати командою на грі проти «Ворскли», повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Крім того, за поведінку вболівальників КДК ФФУ оштрафував «Динамо» на 250 тисяч гривень.

Гра "Арсенал" - "Динамо" завершилася перемогою «Динамо» - 1:0.