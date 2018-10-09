Термін відновлення Тайсона складе від 4 до 6 тижнів - лікар Шахтаря

Гравець пропустить матчі з Динамо і Манчестер Сіті.

Лікар донецького Шахтаря Дмитро Скибінський розповів про те, як і скільки буде відновлюватися хавбек команди Тайсон.

«Пошкодження медіальної бічної зв'язки колінного суглоба. Середній термін відновлення від 4 до 6 тижнів. Буде фізіотерапія, фітнес, заняття в залі, бігова робота, а потім поступове повернення до тренувань», — розповів він офіційному каналу клубу на YouTube, повідомляє SportArena.

Раніше начальник медичної служби "Гірників" Артур Глущенко розповів про те, що у бразильця діагностований частковий розрив бічної зв'язки колінного суглоба.

Таким чином, 30-річний футболіст, швидше за все, пропустить обидва матчі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті, а також матч проти Динамо в чемпіонаті України.

Як повідомляв УНІАН, Тайсон отримав травму в кінцівці матчу УПЛ з Зорею (1:1) після грубого фолу півзахисника луганчан Ігоря Харатіна.