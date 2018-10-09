Гравцям збірної Росії з футболу загрожує до 8 років тюремного ув'язнення за п'яну бійку
Російські футболісти Олександр Кокорін і Павло Мамаєв під час святкування 10-річчя дружби вляпалися відразу в декілька кримінальних історій.
Спочатку стало відомо, що вони в кав'ярні в Москві побили директора Департаменту автомобільної промисловості і залізничного машинобудування Мінпромторгу РФ Дениса Пака., але цим все не обмежилося, повідомляє Sport.ua з посиланням на Sports.ru.
За кілька годин до пригоди у кав'ярні Кокорін і Мамаєв напали на 33-річного громадянина Білорусі. Постраждалий у реанімації з черепно-мозковою травмою. Це Віталій Соловчук, водій ведучої Першого каналу Ольги Ушакової. Він вже упізнав у нападниках Кокоріна і Мамаєва.
За фактом нападу порушено кримінальну справу за статтею 116 КК РФ (побої, від обов'язкових робіт на термін до 360 годин до позбавлення волі на термін до двох років).
Але є і більш серйозна стаття, яка теоретично загрожує компанії – «Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю» (до 8 років позбавлення волі).