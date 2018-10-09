Шахтар звернувся до ФФУ з вимогою покарати Харатіна і Кривоносова
13:32, 09 жовтня 2018Футбол
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Гравець "Зорі" завдав тяжку травму футболісту Шахтаря Тайсону, а арбітр матчу не вилучив гравця.
Ігор Харатін цілеспрямовано "полював" за Тайсоном на протязі всього матчу / ua-football.com
Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) звернувся у Федерацію футболу України з вимогою покарати футболіста луганської "Зорі" Ігоря Харатіна, який в матчі з "Шахтарем" (1:1) надовго вивів з ладу капітана "гірників" Тайсона.
Про це повідомляє Террикон з посиланням на ефір телеканалу "Футбол 1".
Донецький клуб має намір домогтися того, щоб рішення харківського арбітра матчу Миколи Кривоносова було змінено в частині правових наслідків - замість попередження Харатін повинен отримати видалення і додаткові дисциплінарні санкції.
Реакції з Будинку футболу на це резонансна подія поки немає. Телеканали "Футбол" звернулися до комітету арбітрів ФФУ, щоб він прокоментував дії судді Кривоносова.
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