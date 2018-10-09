Шахтар звернувся до ФФУ з вимогою покарати Харатіна і Кривоносова

Гравець "Зорі" завдав тяжку травму футболісту Шахтаря Тайсону, а арбітр матчу не вилучив гравця.

Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) звернувся у Федерацію футболу України з вимогою покарати футболіста луганської "Зорі" Ігоря Харатіна, який в матчі з "Шахтарем" (1:1) надовго вивів з ладу капітана "гірників" Тайсона.

Про це повідомляє Террикон з посиланням на ефір телеканалу "Футбол 1".

Донецький клуб має намір домогтися того, щоб рішення харківського арбітра матчу Миколи Кривоносова було змінено в частині правових наслідків - замість попередження Харатін повинен отримати видалення і додаткові дисциплінарні санкції.

Реакції з Будинку футболу на це резонансна подія поки немає. Телеканали "Футбол" звернулися до комітету арбітрів ФФУ, щоб він прокоментував дії судді Кривоносова.