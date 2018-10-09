Гравець Динамо Бесєдін поставив лайк привітанню Путіна з днем народження в соцмережі

Нападник столичного клубу здійснив неоднозначний вчинок в соцмережах.

Форвард збірної України і київського Динамо Артем Бесєдін відзначив пост відомого російського виконавця Тіматі, в якому той вітає президента РФ з днем народження в соцмережі, як той, що йому сподобався.

"Володимир Володимирович, довгих років життя вам, здоров'я і терпіння. У нас достойний Президент. З днем народження. Росія тільки вперед", - написав Тіматі.

Серед більш ніж 600 тисяч користувачів Instagram, яким сподобався цей пост, значиться і Артем Бесєдін.

22-річний гравець київського Динамо і збірної України народився в Харкові. Протягом всієї кар'єри виступав тільки в українських клубах - харківському "Металісті" та київському "Динамо".