Шевченко: гра з Італією на її полі — моє прохання, щоб показати близькість між країнами

Головний тренер збірної України дав велике інтерв'ю перед товариським матчем двох команд.

Головний тренер збірної України дав велике інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

Завтра відбудеться товариський матч в Генуї між Італією та Україною. Андрій Шевченко, який кращу частину кар'єри провів на Апеннінах, дав інтерв'ю провідному італійському ЗМІ, повідомляє SportArena.

Про те, чому Україна зіграє товариський матч саме з Італією

«Зіграти з Італією на її полі було моїм проханням. Це спосіб показати близькість між нашими країнами — італійці завжди дуже доброзичливо ставилися до українців. Моїм першим виїздом за кордон була поїздка до Італії — Рим і Агрополі під Неаполем. Там був молодіжний турнір, і я став кращим бомбардиром.

Граючи в Італії, я забив багато голів. В Італії я познайомився з дружиною, в Італії народився мій перший син Джордан... Я відсвяткував його народження як раз в Генуї, забивши Сампдорії. Я тоді провів ніч у лікарні з Крістен, майже не спав, ледве чув будильник. Ми їхали в Геную автобусом, я запізнився, всі сміялися.

Для мене матчі з Італією завжди особливі. Наприклад, гра на чемпіонаті світу 2006 року. Це чудова футбольна країна».

Про важливість товариського матчу

«Матч з Італією дозволить оцінити прогрес збірної. Але важливіше, звичайно, гра з Чехією, яка може забезпечити нам прохід далі. Моя головна мета зараз — вивести Україну на Євро. Ситуація в країні як і раніше, складна, є конфлікт, економічні складнощі, це дуже впливає на футбол.

Українцям у Шахтаря і Динамо складно проявити себе, адже в командах багато іноземців, а вони залишаються в запасі. Тому ми змушені викликати футболістів, які не грають в основі, але хочуть показати себе. У нас є дуже хороші гравці: Ярмоленко, Коноплянка, Марлос, Малиновський. Команді не вистачає досвіду, але настрій позитивний. Італія завжди може розраховувати на індивідуально сильних футболістів, а ми робимо ставку на колектив».

Про збірну Італії під керівництвом Роберто Манчіні

«Зараз збірна Італії тільки будується. Манчіні — досвідчений тренер, він багато виграв, знає, що потрібно для успіху. Я дивився останні чотири матчі Італії. Манчіні шукає підходящу формулу, пробує різних гравців. Італійський футбол на підйомі, йдемо зміна поколінь, бракує талантів немає. Про високий рівень італійських тренерів знають у всьому світі.

Довгий час клубам не вистачало грошей, щоб купувати зірок, тому тренеру потрібно було вигадувати щось особливе — вони працювали над тактикою, винаходили нові методи тренувань. Це чудові приклади для наслідування. Тренери зробили італійський футбол багатшими».

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Про свого помічника Мауро Тасотти

«Тассотти дуже мені допоміг. У мене з ним теплі стосунки ще з часів Мілана. Прекрасна людина, розумний і підготовлений. Йому було нелегко переїхати у Київ, але зараз все відмінно. Андреа – чудовий хлопець, справжній професіонал. Його присутність в команді додає мені спокій».

Про Роналду в Ювентусі

«Юве з Роналду став ще сильнішим і зараз як ніколи може розраховувати на перемогу у всіх турнірах. Я оптимістично налаштований щодо Мілана. З Мальдіні і Леонардо повернулося спокій. Це серйозні професіонали, клуб провів хорошу трансферну кампанію, тренеру довіряють. Ніхто не каже, що Мілан повинен виграти Лігу чемпіонів. Команда тільки створюється, але вона вже конкурентоспроможна. Я радий і гордий за нинішній Мілан. Потрібно багато працювати, але клуб повернеться на вершину».

Про Мілані

«Гаттузо – не тільки характер. Він показав, що може бути гарним тренером.

Я ще рік тому говорив, що Кутроне хороший. Він багато забиває, а це найважливіше для нападника. А робота з Ігуаїн допоможе йому стати сильніше.

Правильно будувати команду, думаючи про майбутнє і довіряючи молоді. Але Ігуаїн – у розквіті кар'єри, він буде забивати ще довго. Гонсало відчуває себе в Серії А, як риба у воді, він швидко довів, наскільки може бути корисний Мілану. Ігуаїн – це не тільки голи, він змінює баланс сил».

Про Інтері

«Інтер почав погано, але вони приходять в себе. Спаллетті – класний тренер, у Інтера сильні гравці, не тільки Ікарді. Мауро – чудовий нападник, капітан, лідер, ключова фігура, яка заряджає партнерів.

Світ футболу змінився, але Мілан залишається містом великих традицій. Мілан і Інтер знаходяться на правильному шляху. Якщо хочеш досягти успіху, потрібно йти до нього поступово».

Про Наполі

«Анчелотті змінює Наполі. Саррі виконав приголомшливу роботу і продовжує робити її в Англії. Я часто їжджу на базу Челсі, ми спілкуємося – з ним дуже цікаво. Мені пощастило працювати з багатьма класними тренерами. Анчелотті відрізняється від Саррі в своє бачення футболу, але у нього величезний досвід. Карло розуміє, що не можна миттєво змінити команду – потрібен час».

Про «новий Шевченко»

«Є зараз у футболі хтось схожий на Шевченка? Ні, адже не існує однакових футболістів. Я вже зовсім не пам'ятаю, яким був гравцем. Занадто зосереджений на роботі. Хочу вивести Україну на Євро, залишити якийсь слід в кар'єрі і життя тих, кого треную. І мрію одного разу попрацювати в клубі».

Як повідомляв УНІАН, товариський матч Італія — Україна відбудеться в середу, 10 жовтня, в Генуї на стадіоні Луїджі Ферраріс.