Ярмоленко через мікротравму пропустить товариський матч з Італією

Гра відбудеться завтра, в середу, 10 жовтня.

Національна команда України провела в Києві перше тренування в рамках жовтневого збору, під час якого відбудеться товариський матч Італія - Україна, та офіційна гра Ліги націй УЄФА Україна - Чехія.

Зважаючи на те, що футболісти приїхали зі своїх клубів у різних фізичних кондиціях, тренування не було пов'язане з серйозними фізичними та ігровими навантаженнями, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України (ФФУ).

У тренуванні не брав участі Андрій Ярмоленко. Один із лідерів збірної потребує невеликого відпочинку у зв'язку із тонусом привідного м'язу. Ярмоленко тривалий час грає на знеболювальному, відтак два-три дні індивідуальних занять дозволять його організму отримати необхідний релакс, аби в повній готовності підійти до матчу Ліги націй з Чехією.

Сьогодні вранці національна команда залишить столичний готель Alfavito, аби о 12.20 вилетіти до першого місця призначення — столиці італійської провінції Лігурія — Генуї, де в середу, 10 жовтня, відбудеться товариський матч Італія - Україна.