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Ярмоленко через мікротравму пропустить товариський матч з Італією

11:35, 09 жовтня 2018
Футбол
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Ярмоленко пропустить матч з Італією через мікротравму / ffu.ua

Національна команда України провела в Києві перше тренування в рамках жовтневого збору, під час якого відбудеться товариський матч Італія - Україна, та офіційна гра Ліги націй УЄФА Україна - Чехія.

Зважаючи на те, що футболісти приїхали зі своїх клубів у різних фізичних кондиціях, тренування не було пов'язане з серйозними фізичними та ігровими навантаженнями, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України (ФФУ)

У тренуванні не брав участі Андрій Ярмоленко. Один із лідерів збірної потребує невеликого відпочинку у зв'язку із тонусом привідного м'язу. Ярмоленко тривалий час грає на знеболювальному, відтак два-три дні індивідуальних занять дозволять його організму отримати необхідний релакс, аби в повній готовності підійти до матчу Ліги націй з Чехією. 

Сьогодні вранці національна команда залишить столичний готель Alfavito, аби о 12.20 вилетіти до першого місця призначення — столиці італійської провінції Лігурія — Генуї, де в середу, 10 жовтня, відбудеться товариський матч Італія - Україна. 

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Теги: #збірна України#ФФУ#Андрій Шевченко#Ліга націй УЄФА