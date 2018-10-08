Оголошені всі 30 претендентів на "Золотий м'яч"-2018

Видання France Football назвало номінантів найбільш відомої футбольної премії світу.

Відоме французьке видання France Football оголосило список номінантів на приз «Золотий м'яч» найкращому футболістові світу 2018 року. У список увійшли 30 гравців. Їхні прізвища були названі протягом дня – France Football оголошував по 5 футболістів кожні 2 години.

Перша п'ятірка: Серхіо Агуеро («Манчестер Сіті», Аргентина), Аліссон («Ліверпуль», Бразилія), Гарет Бейл («Реал», Уельс), Карім Бензема («Реал», Франція), Едінсон Кавані («ПСЖ», Уругвай).

Друга п'ятірка: Тібо Куртуа («Реал», Бельгія), Кріштіану Роналду («Ювентус», Португалія), Кевін де Брюйне («Манчестер Сіті», Бельгія), Роберто Фірміно («Ліверпуль», Бразилія), Дієго Годін («Атлетіко», Уругвай).

Третя п'ятірка: Антуан Грізманн («Атлетіко», Франція), Еден Азар («Челсі», Бельгія), Іско («Реал», Іспанія), Харрі Кейн («Тоттенхем», Англія), Н'голо Канте («Челсі», Франція).

Читайте такожФІФА засудила Мессі та Роналду за відсутність на церемонії нагородження гравця року

Четверта п'ятірка: Уго Льоріс («Тоттенхем», Франція), Маріо Манджукич («Ювентус», Хорватія), Садьо Мане («Ліверпуль», Сенегал), Марсело («Реал», Бразилія), Кіліан Мбаппе («ПСЖ», Франція).

П'ята п'ятірка: Ліонель Мессі («Барселона», Аргентина), Лука Модрич («Реал», Хорватія), Неймар («ПСЖ», Бразилія), Ян Облак («Атлетіко», Словенія), Поль Погба («Манчестер Юнайтед», Франція).

Шоста п'ятірка: Іван Ракітіч («Барселона», Хорватія), Серхіо Рамос («Реал», Іспанія), Мохамед Салах («Ліверпуль», Єгипет), Луїс Суарес («Барселона», Уругвай), Рафаель Варан («Реал», Франція).

Ім'я володаря «Золотого м'яча» оголосять у понеділок, 3 грудня.

Нагадаємо, що з минулого року права на премію "Золотий м'яч" належать виключно France Football, а ФІФА має власну нагороду найкращому гравцеві світу.

Починаючи з 2008 року володарями "Золотого м'яча" ставали лише два футболісти - по 5 разів приз вигравали Кріштіану Роналду і Ліонель Мессі.