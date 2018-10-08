Три гравця міланських клубів пропустять матч Італія - Україна в середу

Італійці втратили Романьолі, Кутроне і д'Амброзіо, які повернулися в свої клуби.

Збірна Італії втратила відразу трьох своїх футболістів перед товариським матчем зі збірною України, повідомляє Sky.

Так, в розташування "Мілана" повернулися Алессіо Романьолі і Патрік Кутроне. Перший відчуває проблеми з м'язом стегна, а другий відчуває біль в щиколотці.

Також не зможе допомогти італійцям Даніло д'Амброзіо з "Інтера".

Нагадаємо, товариський матч між збірними Італії та України відбудеться 10 жовтня, в Генуї. Початок гри о 21:45 за київським часом.