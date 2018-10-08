Три гравця міланських клубів пропустять матч Італія - Україна в середу
16:40, 08 жовтня 2018Футбол
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Італійці втратили Романьолі, Кутроне і д'Амброзіо, які повернулися в свої клуби.
Збірна Італії зіграє зі збірною України 10 жовтня / FIGC
Збірна Італії втратила відразу трьох своїх футболістів перед товариським матчем зі збірною України, повідомляє Sky.
Так, в розташування "Мілана" повернулися Алессіо Романьолі і Патрік Кутроне. Перший відчуває проблеми з м'язом стегна, а другий відчуває біль в щиколотці.
Також не зможе допомогти італійцям Даніло д'Амброзіо з "Інтера".
Нагадаємо, товариський матч між збірними Італії та України відбудеться 10 жовтня, в Генуї. Початок гри о 21:45 за київським часом.
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