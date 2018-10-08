Секс-скандал з Роналду набирає обертів: ще три дівчини висунули звинувачення проти гравця
14:06, 08 жовтня 2018Футбол
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Адвокати Кетрін Майорги вивчають ще три історії.
Кріштіану Роналду / Reuters
Ще три дівчини висунули звинувачення проти нападника "Ювентуса" Кріштіану Роналду.
За словами адвокатів Кетрін Майорги, яка заявила, що футболіст зґвалтував її, вони зараз перевіряють інформацію дівчат.
Одна з них стверджує, що Роналду зґвалтував її після вечірки. Друга говорить, що вона "постраждала від Роналду", а з третьої він нібито уклав угоду про нерозголошення у 2009 році, як і з Майоргою, пише The Sun.
Кріштіану Роналду та Кетрін Майорга у 2009 році / The Sun
Нагадаємо, Майорга заявила, що в 2009 році Роналду силою змусив її зайнятися анальним сексом у своєму пентхаусі. Поліція Лас-Вегаса відновила розслідування.
Сам футболіст відхрещується від звинувачень.
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