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Секс-скандал з Роналду набирає обертів: ще три дівчини висунули звинувачення проти гравця

14:06, 08 жовтня 2018
Футбол
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Кріштіану Роналду / Reuters

За словами адвокатів Кетрін Майорги, яка заявила, що футболіст зґвалтував її, вони зараз перевіряють інформацію дівчат.

Одна з них стверджує, що Роналду зґвалтував її після вечірки. Друга говорить, що вона "постраждала від Роналду", а з третьої він нібито уклав угоду про нерозголошення у 2009 році, як і з Майоргою, пише The Sun.

Кріштіану Роналду та Кетрін Майорга у 2009 році / The Sun

Нагадаємо, Майорга заявила, що в 2009 році Роналду силою змусив її зайнятися анальним сексом у своєму пентхаусі. Поліція Лас-Вегаса відновила розслідування.

Сам футболіст відхрещується від звинувачень.

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Теги: #Кріштіану Роналду