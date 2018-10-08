Секс-скандал з Роналду набирає обертів: ще три дівчини висунули звинувачення проти гравця

Адвокати Кетрін Майорги вивчають ще три історії.

Ще три дівчини висунули звинувачення проти нападника "Ювентуса" Кріштіану Роналду.

За словами адвокатів Кетрін Майорги, яка заявила, що футболіст зґвалтував її, вони зараз перевіряють інформацію дівчат.

Одна з них стверджує, що Роналду зґвалтував її після вечірки. Друга говорить, що вона "постраждала від Роналду", а з третьої він нібито уклав угоду про нерозголошення у 2009 році, як і з Майоргою, пише The Sun.

Нагадаємо, Майорга заявила, що в 2009 році Роналду силою змусив її зайнятися анальним сексом у своєму пентхаусі. Поліція Лас-Вегаса відновила розслідування.

Сам футболіст відхрещується від звинувачень.