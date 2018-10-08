Незважаючи на серію невдач, Баварія в повному складі відсвяткувала Октоберфест (фото)

Вперше в XXI столітті "Баварія" не виграла жодного матчу, який проходив в період Октоберфесту.

Футболісти мюнхенської Баварії відвідали традиційний фестиваль "Октоберфест-2018".

Як повідомляє офіційний Twitter клубу, гравці прийшли на захід в тематичних костюмах і зі своїми другими половинками.

Незважаючи на невдачі клубу в останніх матчах, на всіх фотографіях усміхнені футболісти позують з келихом німецького пива.

"Баварія" вперше з 1999 року не виграла жодного матчу, який проходив в період Октоберфесту, тобто з 22 вересня по 7 жовтня.

Спочатку чемпіони Німеччини в рамках 5-го туру Бундесліги зіграли внічию з "Аугсбургом" (1:1), після чого поступилися "Герті" (0:2) в Лізі Чемпіонів, не обіграли "Аякс" (1:1) і були розгромлені "Боруссією" з Менхенгладбаха (0:3).

На даний момент команда знаходиться на 6-му місці в Бундеслізі.