Незважаючи на серію невдач, Баварія в повному складі відсвяткувала Октоберфест (фото)
Футболісти мюнхенської Баварії відвідали традиційний фестиваль "Октоберфест-2018".
Як повідомляє офіційний Twitter клубу, гравці прийшли на захід в тематичних костюмах і зі своїми другими половинками.
Незважаючи на невдачі клубу в останніх матчах, на всіх фотографіях усміхнені футболісти позують з келихом німецького пива.
🥨 Das war unser #Oktoberfest-Besuch 2018. 🥨#FCBayern#MiaSanMiapic.twitter.com/pj0OiCSRGX— FC Bayern München (@FCBayern) October 7, 2018
"Баварія" вперше з 1999 року не виграла жодного матчу, який проходив в період Октоберфесту, тобто з 22 вересня по 7 жовтня.
Спочатку чемпіони Німеччини в рамках 5-го туру Бундесліги зіграли внічию з "Аугсбургом" (1:1), після чого поступилися "Герті" (0:2) в Лізі Чемпіонів, не обіграли "Аякс" (1:1) і були розгромлені "Боруссією" з Менхенгладбаха (0:3).
На даний момент команда знаходиться на 6-му місці в Бундеслізі.
Fesch. 🥨🎡🍺#Oktoberfest#Wiesn#MiaSanMiapic.twitter.com/frY5uxS8RJ— FC Bayern München (@FCBayern) October 7, 2018