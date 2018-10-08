Неймар прокоментував травму гравця Шахтаря Тайсона: Боже мій, це божевілля!
Півзахисник донецького "Шахтаря" Тайсон не зможе допомогти своїй команді, як мінімум, протягом найближчого місяця.
В одному з епізодів матчу "Шахтар" - "Зоря" півзахисник луганської команди Ігор Харатін "в'їхав" в бразильця і, за інформацією "Терикону", у Тайсона пошкодилися хрестоподібні зв'язки.
На думку головного тренера "Шахтаря" Паулу Фонсеки, дії футболіста "Зорі" заслуговували прямої червоної картки (Харатін отримав від арбітра тільки попередження).
Запис епізоду в своєму Instagram виклав і форвард гірників Жуніор Мораєс, який також негативно відгукнувся про дії арбітра.
Я вже 6 років граю в українській лізі, і я ніколи не давав інтерв'ю, говорячи поганих рішення рефері в тому або іншому моменті, але в цьому сезоні намітилася небезпечна тенденція. Ми можемо сказати, і цілком обгрунтовано, що у ворота суперника не призначено 6 пенальті, але це не те, що я зараз тут заявлю. На цей раз це щось більш серйозне, мова йде про фізичну недоторканність і здоров'я іншого футболіста, що, на жаль, не сталося лише один раз. Після гри гравець приходить вибачатися, але, на жаль, він не прибирає біль і травму. Ми обурені пасивністю судді в таких серйозних питаннях. ------------------- Eu já tenho 6 anos jogando no campeonato da Ucrânia, e nunca dei uma entrevista dizendo coisas ruins sobre as decisões do árbitro no campo, mas essa temporada começa a ser perigosa. Temos talvez 6 penalidades claras para o nosso clube nessa temporada que não foram marcadas, mas não é sobre que isso venho me manifestar aqui agora.. Dessa vez é algo mais sério, é sobre a integridade física e a saúde de um companheiro de profissão, que infelizmente não aconteceu somente uma vez. Após o jogo, o jogador vem pedir desculpas mas infelizmente não tira a dor e a lesão sofrida. Estamos indignados com a passividade em lances tão sérios como esse. Melhoras irmão @taisonfreda7 #força
Цікаво, що в коментарях бразильця підтримав його колега - форвард збірної Бразилії і "ПСЖ" Неймар.
«Боже мій, це божевілля! Подібне потрібно заборонити в футболі! Це неприпустимо», — написав Неймар.
Додамо, що Тайсон пропустить, в тому числі, і матч Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті" 23 жовтня.