Неймар прокоментував травму гравця Шахтаря Тайсона: Боже мій, це божевілля!

Я вже 6 років граю в українській лізі, і я ніколи не давав інтерв'ю, говорячи поганих рішення рефері в тому або іншому моменті, але в цьому сезоні намітилася небезпечна тенденція. Ми можемо сказати, і цілком обгрунтовано, що у ворота суперника не призначено 6 пенальті, але це не те, що я зараз тут заявлю. На цей раз це щось більш серйозне, мова йде про фізичну недоторканність і здоров'я іншого футболіста, що, на жаль, не сталося лише один раз. Після гри гравець приходить вибачатися, але, на жаль, він не прибирає біль і травму. Ми обурені пасивністю судді в таких серйозних питаннях. ------------------- Eu já tenho 6 anos jogando no campeonato da Ucrânia, e nunca dei uma entrevista dizendo coisas ruins sobre as decisões do árbitro no campo, mas essa temporada começa a ser perigosa. Temos talvez 6 penalidades claras para o nosso clube nessa temporada que não foram marcadas, mas não é sobre que isso venho me manifestar aqui agora.. Dessa vez é algo mais sério, é sobre a integridade física e a saúde de um companheiro de profissão, que infelizmente não aconteceu somente uma vez. Após o jogo, o jogador vem pedir desculpas mas infelizmente não tira a dor e a lesão sofrida. Estamos indignados com a passividade em lances tão sérios como esse. Melhoras irmão @taisonfreda7 #força

