Неймар прокоментував травму гравця Шахтаря Тайсона: Боже мій, це божевілля!

Лідер "Шахтаря" Тайсон через травму хрестоподібних зв'язок опинився на місяць поза грою.

Півзахисник донецького "Шахтаря" Тайсон не зможе допомогти своїй команді, як мінімум, протягом найближчого місяця.

В одному з епізодів матчу "Шахтар" - "Зоря" півзахисник луганської команди Ігор Харатін "в'їхав" в бразильця і, за інформацією "Терикону", у Тайсона пошкодилися хрестоподібні зв'язки.

На думку головного тренера "Шахтаря" Паулу Фонсеки, дії футболіста "Зорі" заслуговували прямої червоної картки (Харатін отримав від арбітра тільки попередження).

Запис епізоду в своєму Instagram виклав і форвард гірників Жуніор Мораєс, який також негативно відгукнувся про дії арбітра.

Цікаво, що в коментарях бразильця підтримав його колега - форвард збірної Бразилії і "ПСЖ" Неймар.

«Боже мій, це божевілля! Подібне потрібно заборонити в футболі! Це неприпустимо», — написав Неймар.

Додамо, що Тайсон пропустить, в тому числі, і матч Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті" 23 жовтня.