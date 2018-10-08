Футболіст київського "Арсеналу" став найкращим гравцем туру в УПЛ

Нападник Сергій Гринь забив два м'ячі "Ворсклі" і приніс "канонірам" несподівану перемогу.

Нападник київського "Арсеналу" Сергій Гринь був обраний найкращим гравцем 11-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

У поєдинку з полтавською "Ворсклою", який проходив на полі суперника, форвард "канонірів" відзначився дублем, а його команда в результаті перемогла - 2:0. "Арсенал" проводив перший матч під керівництвом нового тренера В'ячеслава Грозного, який замінив на тренерському містку італійця Фабріціо Раванеллі.

Найкращого футболіста туру УПЛ обирає експертна рада, в яку увійшли Артур Валерко, Олег Венглинський, Віктор Грачов, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Анатолій Чанцев, Степан Юрчишин, Ігор Шуховцев, Ігор Циганик.