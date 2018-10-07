Екс-капітан збірної Англії Джон Террі оголосив про завершення кар'єри
23:44, 07 жовтня 2018Футбол
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37-річний футболіст 22 роки провів у лондонському "Челсі".
Джон Террі оголосив про завершення кар'єри / REUTERS
Колишній капітан лондонського «Челсі» і збірної Англії Джон Террі оголосив про завершення ігрової кар'єри.
37-річний футболіст 22 роки провів у лондонському клубі, а в минулому сезоні виступав за «Астон Віллу».
«Після 23 неймовірних років в якості футболіста я прийняв рішення завершити кар'єру», – повідомив Джон Террі в інстаграмі.
Разом з «Челсі» Террі п'ять разів ставав чемпіоном англійської Прем'єр-ліги, чотири рази виграв Кубок Англії, тричі – Суперкубок і по разу – Лігу чемпіонів і Лігу Європи.
Нагадаємо, нещодавно Террі відхилив пропозицію продовжити кар'єру в московському "Спартаку".
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