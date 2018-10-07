Шахтар втратив очки в матчі з Зорею в УПЛ

Гірники зіграли внічию з луганчанами - 1:1.

У Харкові відбувся матч 11-го туру УПЛ, в якому «Шахтар» вдома приймав «Зорю».

Поєдинок завершився з рахунком 1:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Форвард господарів Жуніор Мораєс відкрив рахунок на 39-й хвилині матчу.

На 49-й хвилині матчу Ігор Харатін не реалізував пенальті, але сам же добив м'яч у ворота - 1:1.

Таким чином, "Шахтар" набрав 28 очок. "Динамо", яке в 11-му турі перемогло "Олімпік", відстає від гірників на 2 пункти. "Зоря" - на 5-й позиції (14 очок).