Шахтар втратив очки в матчі з Зорею в УПЛ
19:13, 07 жовтня 2018Футбол
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Гірники зіграли внічию з луганчанами - 1:1.
facebook.com/FCZoryaLuhansk
У Харкові відбувся матч 11-го туру УПЛ, в якому «Шахтар» вдома приймав «Зорю».
Поєдинок завершився з рахунком 1:1, повідомляє офіційний сайт змагань.
Форвард господарів Жуніор Мораєс відкрив рахунок на 39-й хвилині матчу.
На 49-й хвилині матчу Ігор Харатін не реалізував пенальті, але сам же добив м'яч у ворота - 1:1.
Таким чином, "Шахтар" набрав 28 очок. "Динамо", яке в 11-му турі перемогло "Олімпік", відстає від гірників на 2 пункти. "Зоря" - на 5-й позиції (14 очок).
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