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Шахтар втратив очки в матчі з Зорею в УПЛ

19:13, 07 жовтня 2018
Футбол
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facebook.com/FCZoryaLuhansk

Поєдинок завершився з рахунком 1:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Форвард господарів Жуніор Мораєс відкрив рахунок на 39-й хвилині матчу.

На 49-й хвилині матчу Ігор Харатін не реалізував пенальті, але сам же добив м'яч у ворота - 1:1.

Таким чином, "Шахтар" набрав 28 очок. "Динамо", яке в 11-му турі перемогло "Олімпік", відстає від гірників на 2 пункти. "Зоря" - на 5-й позиції (14 очок).

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Теги: #УПЛ-2018/19