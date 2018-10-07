Динамо обіграло Олімпік завдяки голу-шедевру (відео)

Кияни перемогли з рахунком 1:0.

У Києві відбувся матч 11-го туру Прем'єр-ліги, в якому «Динамо» вдома приймало «Олімпік». Столична команда перемогла з мінімальним рахунком 1:0.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Микола Морозюк забив єдиний гол на 29-й хвилині матчу красивим ударом зі штрафного.

"Динамо" набрало 26 очок і з урахуванням нічиї "Шахтаря" у грі з "Зорею" наблизилося до конкурента на відстань двох очок.