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Динамо обіграло Олімпік завдяки голу-шедевру (відео)

18:59, 07 жовтня 2018
Футбол
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Микола Морозюк / twitter.com/dynamokyiv

У Києві відбувся матч 11-го туру Прем'єр-ліги, в якому «Динамо» вдома приймало «Олімпік». Столична команда перемогла з мінімальним рахунком 1:0.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Микола Морозюк забив єдиний гол на 29-й хвилині матчу красивим ударом зі штрафного.

"Динамо" набрало 26 очок і з урахуванням нічиї "Шахтаря" у грі з "Зорею" наблизилося до конкурента на відстань двох очок.

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Теги: #Динамо Київ#УПЛ-2018/19