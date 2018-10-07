Онлайн-відеотрансляція Динамо - Олімпік: Прем'єр-ліга, 11-й тур

У Києві проходить матч чемпіонату України за участю віце-чемпіона.

Сьогодні в Києві, на НСК "Олімпійський" проходить матч 11-го туру чемпіонату України з футболу, в якому київське "Динамо" приймає донецький "Олімпік".

На полі зустрічаються команди, які займають у таблиці 2-е і 8-е місця, повідомляє офіційний сайт змагань.

"Олімпік" проведе перший матч під керівництвом нового тренерського штабу. Нагадаємо, після 5,5 років роботи команда попрощалася з Романом Санжаром, чиє місце посів 39-річний екс-захисник "Шахтаря" і збірної України В'ячеслав Шевчук. Одним з його помічників буде не менш легендарний гравець Руслан Ротань.

Матч "Динамо" - "Олімпік" розпочнеться в Києві о 17.00.

ТВ-трансляція - телеканал 2+2.