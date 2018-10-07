Онлайн-відеотрансляція Динамо - Олімпік: Прем'єр-ліга, 11-й тур
16:59, 07 жовтня 2018Футбол
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У Києві проходить матч чемпіонату України за участю віце-чемпіона.
"Олімпік" вийде на матч з "Динамо" під керівництвом нового тренерського штабу / ФК "Олімпік"
Сьогодні в Києві, на НСК "Олімпійський" проходить матч 11-го туру чемпіонату України з футболу, в якому київське "Динамо" приймає донецький "Олімпік".
На полі зустрічаються команди, які займають у таблиці 2-е і 8-е місця, повідомляє офіційний сайт змагань.
"Олімпік" проведе перший матч під керівництвом нового тренерського штабу. Нагадаємо, після 5,5 років роботи команда попрощалася з Романом Санжаром, чиє місце посів 39-річний екс-захисник "Шахтаря" і збірної України В'ячеслав Шевчук. Одним з його помічників буде не менш легендарний гравець Руслан Ротань.
Матч "Динамо" - "Олімпік" розпочнеться в Києві о 17.00.
ТВ-трансляція - телеканал 2+2.
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