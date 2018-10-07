Десна в меншості обіграла на виїзді ФК Львів в 11-му турі УПЛ

Чернігівська команда виграла на тлі чуток про можливу відставку Олександра Рябоконя.

У Львові на "Арені-Львів" відбувся матч 11-го туру Прем'єр-ліги, в якому чернігівська "Десна на виїзді обіграла ФК "Львів".

Матч завершився з рахунком 3:1 на користь гостей, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Вже на 4-й хвилині Артем Фаворов вивів чернігівців вперед після навісу Олександра Філіпова. На 29-й хвилині Олександр Філіпов записав на свій рахунок і гол, замкнувши верхову передачу Дениса Безбородька.

У кінцівці першого тайму арбітр показав Віталію Єрмакову другу жовту картку за фол проти Лукаса Тейлора і залишив "Десну" вдесятьох.

Однак підопічні Олександра Рябоконя зуміли втриматиперевагу в матчі. І хоча на 52-й хвилині "Львів" зусиллями Бруно Дуарте, який пробив дальнім ударом, відквитав один гол, проте під завісу зустрічі, на 87-й хвилині Артем Фаворов змістився в штрафний майданчик, обіграв захисника і пробив повз воротаря. 3:1.

Цією поразкою перервалася п'ятиматчева безпрограшна серія львів'ян. У той же час для "Десни" перемога виявилася дуже важливою на тлі чуток про можливу відставку Олександра Рябоконя.

"Десна" набрала 13 очок і піднялася на 6-е місце в таблиці.

"Радий, що хлопці проявили характер. Суперник дуже непростий, але ми задоволені результатом, - зазначив Олександр Рябоконь в ефірі каналу "Футбол". - Боротьба за єврокубки? Якщо керівництво поставило нам таке завдання, то будемо намагатися його виконати".