Олександрія здобула вольову перемогу над Чорноморцем в матчі УПЛ

Гра завершилася з рахунком 3:2.

В Олександрії завершився матч 11-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому Олександрія обіграла одеський Чорноморець

.Гра завершилася з рахунком 3:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Одесити активніше розпочали матч і вже на 17-й хвилині відкрили рахунок. Бабенко навісив зі штрафного з правого флангу навісив на лінію воротарського майданчика, і Грачов зумів переправити м'яч у ворота - 0:1.

Втім, Олександрія швидко стрепенулася і зуміла переломити хід гри. У самій кінцівці першого тайму, на 44-й хвилині, після передачі верхом від Цурікова Ковалець на лінії штрафного Чорноморця прийняв м'яч на груди і з літа ппробил точно в кут-поруч зі штангою - 1:1.

Господарі поля вийшли вперед на 56-й хвилині, коли Шастал ідеально виконав штрафний метрів з 18-ти, технічним ударом у дев'ятку воріт Чорноморця - 2:1. Нарешті, на 70-й хвилині Ковалець зрячою передачею вивів на ударну позицію Банаду, який з правого кута штрафного Черноморця точно пробив у дальній кут воріт - 3:1.

На 80-й хвилині Гречишкін неакуратно зробив передачу до своєї штрафної, що стало подарунком для Татаркова, який метрів з 15-ти завдав удар - після рикошету м'яч залетів у ворота - 3:2.

Втім, більшого Чорноморцю зробити вже не вдалося.

Таким чином, Олександрія набрала 22 очки й закріпилася на 3-му місці в турнірній таблиці УПЛ. У Чорноморця, як і раніше, 9 очок й 11-е місце в лізі.