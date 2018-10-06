УЄФА стежить за ситуацією навколо Роналду, якого звинувачують у зґвалтуванні

Офіційно європейська футбольна влади поки ніяк не відреагувала.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) стежить за ситуацією навколо форварда "Ювентуса" Кріштіану Роналду, обвинуваченого в згвалтуванні.

При цьому Європейський футбольний союз поки не зробив жодних офіційних заяв стосовно 33-річного футболіста , повідомляє SportArena з посиланням на британську Independent.

Відзначається, що португалець є послом кампанії УЄФА «Гра на рівних» (Equal Game).

Як повідомляв УНІАН, у злочині Роналду звинуватила 34-річна американка Кетрін Майорга, яке, за її словами, сталося в готелі Лас-Вегаса після того, як вона зустріла Роналду в нічному клубі «Rain».

Ювентус публічно підтримав 33-річного футболіста, а ось співпрацюють з ним компанії Nike і EA Sports висловили стурбованість ситуацією, що склалася.

Сам Кріштіану Роналду спочатку спокійно відреагував на звинувачення, проте після відновлення справи поліцією найняв адвоката, що спеціалізується на роботі з зірками.