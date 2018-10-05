ФФУ відреагувала на ідею проведення матчу з Росією: тільки після гри з командою планети Марс

У Федерації футболу України з іронією сприйняли ідею проведення матчу з росіянами.

У Федерації футболу України відреагували на ідею провести товариський матч команд України та Російської Федерації з футболу.

Іронічний коментар з'явився на офіційній сторінці ФФУ у Facebook.

Товариський матч⚽️ Україна – Росія найближчим часом? 😲Справді😂???

Так, але за нинішніх умов тільки після матчу збірна України🇺🇦 – збірна планети Марс! 😁Анонс поєдинку Україна – країна-агресор з «ініціативи організації Sport for all» 🧐поширило чимало українських та ще більше російських ЗМІ.

Це справді було смішно! 🙃Хочете посміятися ще? Знайдіть в пошуковиках інформацію про «главу Sport for all» Яніса Кузінса. Зокрема, його висловлювання на тему Руського міра…😷Далі без коментарів… Бажаємо усім вдалого завершення робочого тижня! 😉

Пост завершується нагадуванням про гол Андрія Шевченка у ворота Олександра Филимонова в епічному матчі Росія-Україна 1999 року в московських Лужниках - для підняття настрою.

P.S. Гол, який можна переглядати вічно😍, для підняття настрою!