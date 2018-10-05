Гравець "Шахтаря" Матвієнко: Зоря зможе поборотися за Лігу чемпіонів (відео)
16:30, 05 жовтня 2018Футбол
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Футболіст дав коментар напередодні найважливішого очного матчу двох команд у Прем'єр-лізі.
Микола Матвієнко вважає Зорю дуже сербезным суперником для своєї команди / shahta.org
Захисник «Шахтаря» поділився очікуваннями від недільного матчу Прем'єр-ліги з луганською «Зорею», назвавши суперника дуже серйозним.
Гравець висловив свою думку в ексклюзивному інтерв'ю FCSD TV.
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