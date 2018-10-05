этот материал доступен на русском

Гравець "Шахтаря" Матвієнко: Зоря зможе поборотися за Лігу чемпіонів (відео)

16:30, 05 жовтня 2018
Футбол
205 0
Микола Матвієнко вважає Зорю дуже сербезным суперником для своєї команди / shahta.org

Гравець висловив свою думку в ексклюзивному інтерв'ю FCSD TV.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ФК Шахтар#Зоря Луганськ#УПЛ-2018/19