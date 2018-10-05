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Головний тренер збірної Італії Манчіні назвав склад на матч з командою України

15:51, 05 жовтня 2018
Футбол
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Роберто Манчіні визначився з сотавом совій команди / SNS

Дебютний в кар'єрі виклик отримав нападник Сампдорії Джанлука Капрарі, а ось Себастьян Джовінко з'явиться в Скуадрі Адзуррі вперше з 2015 року, повідомляє SportArena.

Матч Італія — Україна відбудеться в середу, 10 жовтня, в Генуї на стадіоні Луїджі Ферраріс.

Повний склад команди Італії:

Воротарі: Алессіо Краньо (Кальярі), Джанлуїджі Доннарумма (Мілан), Маттіа Перин (Ювентус), Сальваторе Сірігу (Торіно)

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Захисники: Франческо Ачерби (Лаціо), Крістіано Біраги (Фіорентина), Леонардо Бонуччі, Джорджо К'єлліні (обидва — Ювентус), Доменіко Крішіто (Дженоа), Данило Д'амброзіо (Інтер), Емерсон (Челсі, Англія), Алессандро Флоренці (Рома), Алессіо Романьолі (Мілан)

Півзахисники: Ніколо Барелла (Кальярі), Федеріко Бернардески (Ювентус), Джакомо Бонавентура (Мілан), Роберто Гальярдини (Інтер), Жоржиньо (Челсі, Італія), Лоренцо Пеллегріні (Рома), Марко Верратті (ПСЖ, Франція)

Нападники: Доменіко Берарді (Сассуоло), Джанлука Капрари (Сампдорія), Федеріко К'єза (Фіорентина), Патрік Кутроне (Мілан), Себастьян Джовінко (Торонто, США), Чіро Іммобіле (Лаціо), Лоренцо Інсіньє (Наполі), Сімоне Дзадза (Торіно).

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Теги: #збірна України#Андрій Шевченко#збірна Італії