Мессі вдруге поспіль визнаний гравцем тижня Ліги чемпіонів
14:40, 05 жовтня 2018Футбол
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Гравець переміг в опитуванні з участю ще трьох номінантів.
Ліонель Мессі забив два голи "Тоттенхему" на "Уемблі" / REUTERS
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) підвів підсумки опитування на звання кращого гравця тижня Ліги чемпіонів.
Вдруге поспіль кращим визнаний Ліонель Мессі з іспанської "Барселони", повідомляє офіційний сайт УЄФА.
На рахунку гравця два голи в матчі з англійським Тоттенхемом у Лондоні, на знаменитому стадіоні "Уемблі". Причому, гравець забив два останні голи своєї команди в матчі, принісши їй перемогу з рахунком 4;2.
Цього разу конкурентами аргентинця були Пауло Дібала (Ювентус, Турин, Італія), Неймар ("Парі-Сен-Жермен, Париж, Франція) та Едін Джеко (Рома, Рим, Італія). Цікаво, що всі конкуренти Мессі зробили по хет-трику у складі своєї команди в матчах ЛЧ.
Раніше Мессі став найкращим гравцем 1-го туру Ліги чемпіонів, зробивши хет-трик у матчі з ПСВ Ейндховен з Нідерландів.
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