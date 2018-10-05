Мессі вдруге поспіль визнаний гравцем тижня Ліги чемпіонів

Гравець переміг в опитуванні з участю ще трьох номінантів.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) підвів підсумки опитування на звання кращого гравця тижня Ліги чемпіонів.

Вдруге поспіль кращим визнаний Ліонель Мессі з іспанської "Барселони", повідомляє офіційний сайт УЄФА.

На рахунку гравця два голи в матчі з англійським Тоттенхемом у Лондоні, на знаменитому стадіоні "Уемблі". Причому, гравець забив два останні голи своєї команди в матчі, принісши їй перемогу з рахунком 4;2.

Цього разу конкурентами аргентинця були Пауло Дібала (Ювентус, Турин, Італія), Неймар ("Парі-Сен-Жермен, Париж, Франція) та Едін Джеко (Рома, Рим, Італія). Цікаво, що всі конкуренти Мессі зробили по хет-трику у складі своєї команди в матчах ЛЧ.

Раніше Мессі став найкращим гравцем 1-го туру Ліги чемпіонів, зробивши хет-трик у матчі з ПСВ Ейндховен з Нідерландів.