Шевченко перед матчами з Італією і Чехією: у збірної України є дуже гарний потенціал

Тренер збірної України прокоментував стан справ у національній футбольній команді.

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко дав інтерв'ю УЄФА для тележурналу, присвяченого старту Ліги націй.

Наставник збірної України відзначив сильні і слабкі сторони своєї команди, повідомляється на офіційному сайті Федерації футболу України.

Сюжет про національну команду нашої країни вийшов в ефір телеканалів-трансляторів Ліги націй напередодні, а сам розмова відбулася у Львові на наступний день після дебюту збірної України в новому турнірі.

«Для нас ідеально було б вийти з групи і потрапити у фінальну частину Євро-2020. Це шанс для нас, тому що при виграші групи у нас є можливість, у разі невиходу у фінал через кваліфікацію, пройти по інший сітці - Ліги націй. Такі шанси рідко бувають, їх треба використовувати.

У нас дуже хороший потенціал, але не вистачає результату і стабільності. Думаю, виступ у Лізі націй дасть нам дуже цінний досвід. Ті футболісти, яким не вистачає ігрової практики в клубах, або молоді виконавці, досі не брали участі в міжнародних матчах, за ці чотири поєдинки зможуть отримати необхідне. Ми дамо їм можливість відчути цей високий рівень. Сподіваюся, досвід, який буде придбаний футболістами, допоможе нам у побудові нової команди. Я бачу хороші перспективи. Не вистачає стабільності - значить, будемо шукати цю стабільність», - сказав Андрій Шевченко.

Також Шевченко висловився про ігровий стиль команди.

«Я не намагаюся змінювати що-то, а намагаюся йти в ногу з сучасним футболом. Це не тільки моя філософія. Якщо сьогодні ти хочеш досягти результату, який повинен контролювати хід гри, а для цього треба вміти володіти м'ячем. Звичайно, в грі є переходи, коли треба правильно захищатися і правильно контратакувати. Це все питання ігрового балансу. Однак якщо командний баланс буде зміщуватися в бік гри на контратаках, у сучасному футболі буде важко досягти бажаного результату. Так, можна домогтися його на певному рівні, але цього мало, щоб ставити серйозні завдання і рухатися в бік зростання рівня гри майбутнього покоління.

Команда повинна вміти виконувати всі ігрові фази і контролювати хід гри через володіння м'ячем. У грі виникають ситуації, коли потрібно оборонятися і зіграти простіше. Але якщо так діяти постійно, буде дуже складно досягти результату в майбутньому. Я намагаюся навчити цього балансу наших гравців. Ми кілька перебудовуємо гру. Коли є можливість, ми повинні контролювати м'яч. Однак контроль заради контролю - це неправильно: гравці повинні розуміти, що ми повинні володіти м'ячем для того, щоб звільнити зони для переходу в подальшому фазу - атаки», - зазначив головний тренер національної команди.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні збірна України проведе матчі проти команд Італії (товариський) і Чехії (Ліга націй).