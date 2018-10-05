В організації Sport of all продовжують наполягати, що футбол - поза політикою.

Глава міжнародної організації Sport for all Яніс Кузінс повідомив, що наступного тижня Україна та Росія отримають пропозицію про проведення товариського матчу.

Саму гру організація має намір провести в Сербії, повідомляє SportArena.

«Ми вже підготували відповідне звернення до Російського футбольного союзу та Федерації футболу України. Відправлено воно буде на наступному тижні. Спорт — це дружба, і, незважаючи на те, що він повинен залишатися поза політикою, він є важливою складовою для налагодження відносин», — цитує слова Кузінса Iz.ru.

«Гра повинна відбутися на нейтральній території, наприклад, у Сербії, яка з логістичної точки зору зручна як для українських, так і російських уболівальників. Ми сподіваємося, що всі сторони нас почують і підтримають цю ініціативу».

При цьому глава організації припускає, що якщо команди не зможуть зустрітися між собою на рівні збірних, то в якості альтернативи запропонує товариську гру між клубами.

«Це було б не менш важливо, якби один проти одного зіграли команди з вищої української та російської ліг. Зовсім не обов'язково, щоб матч проходив під егідою УЄФА, тому що Союз європейських футбольних асоціацій в 2014 році прийняв рішення з міркувань безпеки не допускати зустрічей російських і українських команд. Незважаючи на це, ми впевнені, що спортивні заходи за участю спортсменів з двох країн можуть проходити в дружній атмосфері».

Раніше організація Sport for all закликала УЄФА дозволити проведення матчів між Україною і Росією.

Клуби з України і Росії, а також національні збірні при жеребкуванні розводять з 2014 року.

Організацію Sport for all, через її провокативні ініціативи, звинувачують у роботі на Росію. А голова організації Кузинс — латвієць, який публічно виступав проти НАТО, ЄС для нього — зло, майже в кожному виступі ратує за дружбу з Росією.