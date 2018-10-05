Збірним України та Росії з футболу запропонували провести товариський матч
Глава міжнародної організації Sport for all Яніс Кузінс повідомив, що наступного тижня Україна та Росія отримають пропозицію про проведення товариського матчу.
Саму гру організація має намір провести в Сербії, повідомляє SportArena.
«Ми вже підготували відповідне звернення до Російського футбольного союзу та Федерації футболу України. Відправлено воно буде на наступному тижні. Спорт — це дружба, і, незважаючи на те, що він повинен залишатися поза політикою, він є важливою складовою для налагодження відносин», — цитує слова Кузінса Iz.ru.
«Гра повинна відбутися на нейтральній території, наприклад, у Сербії, яка з логістичної точки зору зручна як для українських, так і російських уболівальників. Ми сподіваємося, що всі сторони нас почують і підтримають цю ініціативу».
При цьому глава організації припускає, що якщо команди не зможуть зустрітися між собою на рівні збірних, то в якості альтернативи запропонує товариську гру між клубами.
«Це було б не менш важливо, якби один проти одного зіграли команди з вищої української та російської ліг. Зовсім не обов'язково, щоб матч проходив під егідою УЄФА, тому що Союз європейських футбольних асоціацій в 2014 році прийняв рішення з міркувань безпеки не допускати зустрічей російських і українських команд. Незважаючи на це, ми впевнені, що спортивні заходи за участю спортсменів з двох країн можуть проходити в дружній атмосфері».
Раніше організація Sport for all закликала УЄФА дозволити проведення матчів між Україною і Росією.
Клуби з України і Росії, а також національні збірні при жеребкуванні розводять з 2014 року.
Організацію Sport for all, через її провокативні ініціативи, звинувачують у роботі на Росію. А голова організації Кузинс — латвієць, який публічно виступав проти НАТО, ЄС для нього — зло, майже в кожному виступі ратує за дружбу з Росією.