Ультрас Динамо побилися з уболівальниками в Чехії (відео)

У бійці з обох сторін брали участь по 30-40 чоловік.

У Чехії перед матчем Ліги Європи УЄФА між "Яблонцем" і київським "Динамо" відбулася бійка вболівальників.

За деякими даними, в бійці брали участь до 60-70-людина, повідомляється на сторінці спільноти Troublemakers & Ultras Action в Facebook.

Побилися "бригади" фанатів Бригада Відважних+AlbatroSS+4(Capitals&North Company) з української сторони (близько 30 чоловік) і "Яблонець"+KKS Jelenia Góra🇵🇱 (близько 30-40 осіб).

У бійку оперативно втрутилася поліція, яка припинила заворушення.

Як повідомляв УНІАН, матч Ліги Європи "Яблонець" - "Динамо" пройшов напередодні і завершився внічию - 2:2. Кияни втратили перевагу, ведучи в рахунку з різницею у два голи.