"Ворскла" програла португальському "Спортингу" у доданий час матчу Ліги Європи

Гра завершилася з мінімальним рахунком 1:2 на користь гостей.

У Полтаві на стадіоні "Ворскла" ім. Олексія Бутовського завершився матч 2-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, в якому "Ворскла" приймала португальський "Спортинг" з Лісабона.

Матч завершився з рахунком 1:2, повідомляє офіційний сайт змагання.

Матч вийшов дуже нервовим і непередбачуваним. На, полтавчани зуміли отримати необхідну перевагу ще на початку гри.

На 10-й хвилині атака Ворскли призвела до прострілу справа, в результаті чого захисник невдало вибив м'яч, Кулач прорахував, куди відскочить м'яч від ноги захисника і обвідним ударом в дотик відправив футбольний м'яч у дальній кут воріт, 1:0.

Надалі гра йшла на зустрічних курсах, "Ворскла" не тільки вміло оборонялася але і гостро контратакувала проте, зрештою, все-таки не зуміла зберегти перевагу.

На 90-й хвилині гри Фреді Монтеро отримав м'яч на куті штрафного майданчика, фінтом прибрав захисника і обвідним ударом пробив під дальню штангу - 1:1. А вже в доданий арбітром час, на 90+3 хвилині, Жовані Кабрал забив переможний для португальської команди гол - 1:2.

Таким чином, полтавчани програли два матчі на старті турніру і, як і раніше не мають очок в турнірній таблиці.