Від Роналду вимагають 200 тисяч доларів у справі про зґвалтування

Португальському футболістові дали 20 днів на роздуми й погрожують надати розголосу документи, де він зізнається адвокатам в тому, що вступив у статевий зв'язок з американкою проти її волі.

На прес-конференції в Лас-Вегасі виступили два адвоката Кетрін Майорги (дівчини, яка стверджує, що її зґвалтував Роналду) – Ларісса Дрохобіцер і Леслі Марк Стовалл.

За словами юристів, Кетрін не дає інтерв'ю і не з'являється на публіці через важкий психічний стан, зараз вона знаходиться за межами США, повідомляє Sports.ru.

Адвокати наполягають, що договір Майорги і юристів Роналду в 2009-му році не має сили, оскільки тоді Кетрін ще не відновилася від психологічної травми. За словами Дрохобіцер, коли дівчина звернулася в їх компанію (у 2018-му), вона була емоційно нестабільна і налякана. Майорга розповіла юристам, що після ночі з Роналду вона пережила депресію, зловживала алкоголем і багато думала про самогубство. Діагноз «посттравматичний розлад» Майорге поставили на початку року. Зараз вона проходить курс лікування.

Також адвокати зазначили, що в позові до Роналду висувається 11 звинувачень, в тому числі змову [з метою піти від покарання], наклеп, образа вразливою особистості, образи діями, заподіяння страждань і емоційного розладу, насильство та шахрайство, підкуп, порушення умов контракту, зловживання [в ході юридичного процесу], халатність, через яку конфіденційні деталі стали публічними (ймовірно, мається на увазі, що Роналду винен у зливі матеріалу в пресу в 2017-му).

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Від футболіста вимагають відшкодування шкоди (у тому числі і моральної) у розмірі 200 тисяч доларів. У Роналду є 20 днів на відповідь.

Крім того, захисники Майорги загрожують наступного тижня опублікувати документи, які підтвердять: Роналду зізнавався своїм юристам, що діяв проти волі Майорги. Частина документів адвокати отримали від журналістів.

Якщо ж Майорга виграє цивільний позов до Роналду, то, ймовірно, їй доведеться повернути полученнные в 2009 році 375 тисяч доларів.

Як повідомляв УНІАН, Роналду напередодні випустив нову заяву, в якому знову категорично спростував всі: «Згвалтування – огидний злочин, яке суперечить всьому, чому я вірю. Як би сильно я не хотів очистити своє ім'я, я відмовляюся брати участь у спектаклі, який влаштували ЗМІ. Люди, які це вчинили, хочуть пропіаритися за рахунок мого імені. Я з чистою свідомістю і повним спокоєм чекаю результатів розслідування»