Shakhtar Talent Day відбувся у Запоріжжі - шість дітей були відібрані в Академію гірників

В Shakhtar Talent Day взяли участь 96 дітей 2005 і 2006 року народження з восьми міст країни.

3 жовтня в Запоріжжі на «Славутич-Арені» відбувся відбір дітей в Академію «Шахтаря»

В Shakhtar Talent Day взяли участь 96 дітей 2005 і 2006 року народження з восьми міст країни (Запоріжжя, Дніпро, Харків, Ізмаїл, Одеса, Мелітополь, Херсон і Нікополь), повідомляє офіційний сайт футбольного клубу "Шахтар".

Шість груп по 16 початківців футболістів провели ряд коротких матчів зі зміною складів. За результати і забиті м'ячі арбітри нараховували кожному учаснику бали. Переможцем турніру став Олександр Полєшко. Призи від ФК «Шахтар» отримали Данило Сивогрівов, Іван Сухомлин, Михайло Галигулін, Костянтин Котькорло, Гнат Любашенко, Ярослав Каштанів, Назар Мартиненко, Артур Білий, Руслан Фесенко і Микита Сироткін.

Крім того, були відзначені хлопці, які подолали саме далеку відстань, – Володимир Катьков з Одеси (555 кілометрів) і Денис Іванов з Ізмаїла (739). Окремий подарунок від клубу отримала і єдина учасниця – Єлизавета Пономар.

Запоріжжя – вже п'яте місто, в якому пройшов Talent Day. Раніше такі ж заходи відбулися в Харкові, Львові, Маріуполі та Чернівцях. На кожному з них присутні скаути Академії «Шахтаря», які оцінюють здатності дітей і відбирають для подальшого перегляду.

– Відвідали Talent Day разом з Сергієм Кравченком і залишилися задоволені. Багато учасників, деякі дуже добре себе проявили, – говорить тренер-селекціонер Академії «гірників» Василь Попов. – У попередній раз я був в Харкові, але це місто з півторамільйонним населенням, де багато спортивних шкіл. Різниця в підготовці відчувалася. Тим не менш у нас все склалося: взяли на замітку п'ять-шість хлопців. Найголовніше – їх техніка, ігрове мислення і швидкісні дані. Вже поспілкувалися з ними, батьками і в перспективі будемо запрошувати на перегляд.

Shakhtar Social – некомерційний фонд, заснований ФК «Шахтар» для реалізації соціальних проектів та розвитку масового дитячого футболу в Україні. Його завдання – популяризувати здоровий спосіб життя, формувати правильні цінності і створювати рівні можливості для всіх, хто любить футбол і займається ним. У партнерстві з ДТЕК у містах України реалізується проект «Давай, грай!».