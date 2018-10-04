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Гарет Саутгейт залишиться тренером збірної Англії з футболу до 2022 року

16:53, 04 жовтня 2018
Футбол
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Саутгейт за новим контрактом буде заробляти в півтора рази більше / Р-Спорт

Нова угода розрахована до закінчення Чемпіонату світу 2022 року в Катарі, повідомляє SportArena з посиланням на Sky Sports.

Новий договір передбачає значне збільшення заробітної плати Саутгейта, яка зросте в півтора рази.

Помічник Саутгейта Стів Холланд також залишиться в головній команді країни до 2022 року.

Керівник ФА Гленн Мартін ставить перед наставником мету потрапляння Англії в четвірку найсильніших команд світу у рейтингу ФІФА.

Саутгейт очолив збірну Англії у вересні 2016 року і пробився в півфінал ЧС-2018 вперше в історії команди з 1990 року.

Наступні матчі англійці проведуть в Лізі націй проти Хорватії (12 жовтня) при порожніх трибунах та Іспанії (15 жовтня).

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Теги: #збірна Англії з футболу#Катар ЧС-2022 з футболу