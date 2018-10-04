Гарет Саутгейт залишиться тренером збірної Англії з футболу до 2022 року

Минулого літа фахівець вивів команду в півфінал ЧС-2018.

Футбольна асоціація Англії уклала з наставником національної команди Гаретом Саутгейтом новий трудовий договір.

Нова угода розрахована до закінчення Чемпіонату світу 2022 року в Катарі, повідомляє SportArena з посиланням на Sky Sports.

Новий договір передбачає значне збільшення заробітної плати Саутгейта, яка зросте в півтора рази.

Помічник Саутгейта Стів Холланд також залишиться в головній команді країни до 2022 року.

Керівник ФА Гленн Мартін ставить перед наставником мету потрапляння Англії в четвірку найсильніших команд світу у рейтингу ФІФА.

Саутгейт очолив збірну Англії у вересні 2016 року і пробився в півфінал ЧС-2018 вперше в історії команди з 1990 року.

Наступні матчі англійці проведуть в Лізі націй проти Хорватії (12 жовтня) при порожніх трибунах та Іспанії (15 жовтня).