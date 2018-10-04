Після звинувачень у зґвалтуванні Роналду не буде грати за збірну Португалії до кінця року

Зірковий футболіст попросив тренерський штаб не викликати його.

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду не буде виступати за збірну Португалії до кінця року, повідомляє O Jogo.

Зірковий футболіст сам попросив тренерський штаб команди не викликати його. Це означає, що форвард пропустить найближчі матчі проти збірних Італії, Польщі та Шотландії.

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Нагадаємо, на початку осені португалець не був викликаний на матчі Ліги Націй у вересні, заявивши, що хоче якомога краще адаптуватися в новому клубі.

Нагадаємо, минулого тижня американка Кетрін Майорга зізналася, що була зґвалтована зірковим футболістом в Лас-Вегасі в 2009 році. За результатами скандалу, що розгорівся в ЗМІ, поліція Лас-Вегаса відновила розслідування у справі про зґвалтування.

Раніше повідомлялося, що Роналду заперечує всі звинувачення в зґвалтуванні.