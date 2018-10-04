Яблонець - Динамо: де дивитися матч Ліги Європи і прогнози букмекерів

Після нічиєї в 1-му турі з "Астаною" кияни спробують здобути першу перемогу в турнірі.

Сьогодні, 4 жовтня, київське "Динамо" проведе свій другий матч в груповому етапі Ліги Європи. Його суперником стане чеський "Яблонець". Команди зіграють на полі чеської команди, в Стржельніце, о 22.00 за київським часом.

Дивитися матч Яблонець - Динамо онлайн можна на телеканалі "Футбол 2".

Яблонець - Динамо: прогноз букмекерів

Незважаючи на перемоги в трьох останніх матчах у чемпіонаті, справи у "Динамо" йдуть не дуже добре. Якість гри, як і раніше, викликає питання. Динамівці, як і раніше, проводять атаки зі скрипом, покладаючись цілком на індивідуальні дії Віктора Циганкова або Беньяміна Вербича.

Сьогодні проблема для команди Олександра Хацкевича полягає ще й у тому, що киянам ніяк не можна допускати осічку. Після домашньої нічиєї з "Астаною" "біло-синім" необхідна тільки перемога в гостях над "Яблонцем", інакше перед спареними поєдинками з "Ренном" турнірне становище буде надзвичайно хитким.

За даними порталу Betexplorer, який збирає дані провідних букмекерських контор світу, шанси команд абсолютно рівні.

Середній коефіцієнт на перемогу "Динамо" в сьогоднішній грі становить 2,72. Точно такий самий коефіцієнт і на перемогу "Яблонця". Нічия оцінюється показником 3,14.

Склади команд на матч Яблонець - Динамо

До всього іншого, "Динамо" підходить до протистояння в не найкращому кадровому стані. Не зможе взяти участь в матчі травмований Беньямін Вербич – один з тих гравців, який завдяки індивідуальним діям являє собою хоч якусь небезпеку для суперника. Невідомо, в якій формі перебуває і повернувся в стрій форвард Артем Бесєдін.

Що стосується "Яблонця", то головний тренер Пьотр Рада планує включити до складу українського захисника Едуарда Соболя, який повернувся на початку тижня з лазарету і права на якого належать "Шахтарю".

Цікаво, що загальна трансферна вартість всіх футболістів "Яблонця", за даними сайту Transfermarkt, приблизно в 5 разів менше вартості гравців "Динамо". Так склад чехів оцінюється в 12,1 мільйонів євро, а українського клубу – у 66,80 мільйонів.