Ворскла - Спортинг: де дивитися матч Ліги Європи і прогнози букмекерів

Полтавці зустрінуться з однією з найіменитіших команд Португалії.

Сьогодні, 4 жовтня, полтавська "Ворскла" проведе свій другий матч в груповому етапі Ліги Європи. Її суперником стане португальський "Спортинг". Команди вийдуть на поле стадіону "Ворскла" імені Бутовського о 19.55 за київським часом.

Дивитися матч Ворскла - Спортинг онлайн можна на телеканалі "Футбол 1".

Ворскла - Спортинг:прогноз букмекерів

"Ворскла" зараз на великому психологічному підйомі: вщухли розмови про фінансові проблеми, а також пішли вгору результати. У чемпіонаті у полтавчан чотири перемоги поспіль, завдяки чому вони піднялися вже на четверте місце і випереджають найближчих переслідувачів на п'ять пунктів, заодно впритул наблизившись до "Олександрії". Не варто забувати і про матчі 1-го туру Ліги Європи проти лондонського "Арсеналу" на виїзді, де "Ворскла" не зганьбилася і забила два м'ячі, хоча в підсумку і програла - 2:4.

І все ж шанси португальського "Спортінга" на успіх у матчі виглядають набагато вищими. Цікаво, що після шести турів чемпіонату Португалії «Спортинг» також займає 4-е місце у своєму національному турнірі. Успішно стартував клуб і в Лізі Європи, перемігши вдома «Карабах» - 2:0.

За даними порталу Betexplorer, який збирає дані провідних букмекерських контор світу, середній коефіцієнт на перемогу "Спортинга" в сьогоднішній грі складає 1.78. Нічия оцінюється показником 3,44, на перемогу "Ворскли" дають коефіцієнт 4,95 до 1.

Склади команд на матч Ворскла - Спортинг

Загальна трансферна вартість всіх футболістів "Спортинга", за даними сайту Transfermarkt, приблизно в 13 разів перевищує вартість гравців "Ворскли". Так склад португальців оцінюється в 156 мільйони євро, а українського клубу – 12 мільйонів.

При цьому найдорожчим футболістом полтавчан вважається півзахисник Володимир Чеснаков (1 мільйон євро), а у "левів" - атакуючий хавбек Бруно Фернандеш (30 мільйонів).

Через травми не зіграють проти "Ворскли" провідний форвард Бас Дост, а також центральний захисник Жеремі Матьє, знайомий уболівальникам, в основному, по "Валенсії" і "Барселоні". Ще одна істотна втрата – центральний хавбек збірної Аргентини Родріго Батталья.