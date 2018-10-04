Мессі вперше у кар'єрі забив 5 голів у двох стартових матчах Ліги чемпіонів

Однак до рекорду Кріштіану Роналду в ЛЧ ще далеко.

Форвард каталонської "Барселони" Ліонель Мессі вперше у своїй кар'єрі забив 5 голів у двох стартових матчах Ліги чемпіонів.

Вчора ввечері "Барселона" обіграла «Тоттенхем» у матчі 2-го туру групового раунду Ліги чемпіонів (4:2), і Мессі відзначився дублем. Два тижні тому хет-трик Ліонеля допоміг "Барселоні" здолати " ПСВ " (4:0).

Таким чином, вперше в кар'єрі Мессі у двох стартових матчах ЛЧ забив 5 голів. Загальний доробок Мессі в матчах Ліги чемпіонів за кар'єру становить 105 м'ячів. Це другий показник за історію після Кріштіану Роналду, в якого на рахунку 119 голів у найпрестижнішому турнірі Європи.