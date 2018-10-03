Барселона перемогла Тоттенхем у гольовій феєрії на Уемблі, Коноплянка зробив гольовий пас у переможному матчі Шальке в ЛЧ (результати всіх ігор)
У Європі завершився другий ігровий день 2-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, в якому центральнм матчем було протистояння Тоттенхем Хотспур і Барселони на знаменитому стадіоні Уемблі в Лондоні.
Матч завершився з рахунком 4:2, повідомляє офіційний сайт змагань.
Дубль у цьому матчі зробив капітан іспанської команди і збірної Аргентини Ліонель Мессі. Ще двічі головна зірка клубу потрапив у штангу.
В іншому матчі дня, в Москві, український легіонер німецького "Шальке" Коноплянка виконав гольовий навіс з кутового, подавши м'яч на голову Уестона Маккені, який забив єдиний гол у грі і приніс німецькому клубу перемогу.
Ліга чемпіонів
2-й тур
Атлетіко Мадрид - Брюгге - 3:1
Боруссія Дортмунд - Монако - 3:0
Тоттенхем Хотспур - Барселона - 2:4
ПСВ Ейндховен - Інтер - 1:2
Наполі - Ліверпуль - 1:0
Порту - Галатасарай - 1:0
Парі-Сен-Жермен - Црвена Звезда - 6:1
Локомотив - Шальке - 0:1