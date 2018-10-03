Збірна Чехії з футболу оприлюднила склад на матчі Ліги націй зі Словаччиною та Україною

У попередньому складі команди 21 футболіст.

Новий наставник збірної Чехії Ярослав Шилгавий на прес-конференції в Празі назвав склад своєї команди, який готуватиметься до матчів Ліги націй проти Словаччини й України.

Головний тренер викликав на матчі Ліги націй 21-го футболіста, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Ще трьох виконавців наставник обере з-поміж 16-ти кандидатів.

Склад збірної Чехії:

Воротарі: Томаш Вацлік («Севілья», Іспанія), Томаш Коубек («Ренн», Франція), Іржі Павленка («Вердер», Німеччина).

Захисники: Теодор Гебре Селассіє («Вердер», Німеччина), Павел Кадержабек («Хоффенхайм», Німеччина), Філіп Новак («Трабзонспор», Туреччина), Якуб Брабец («Різеспор», Туреччина), Ондржей Челюстка («Антальяспор», Туреччина), Лукаш Гейда («Вікторія»), Радим Ржезнік («Вікторія»).

Півзахисники: Антонін Барак («Удінезе», Італія), Боржек Дочкал («Філадельфія», США), Йозеф Хюшбауер («Славія»), Якуб Янкто («Сампдорія», Італія), Давид Павелка («Касимпаша», Туреччина), Томаш Соучек («Славія»), Яромир Змргал («Славія»), Йозеф Шурал («Спарта»), Матей Видра («Барнлі», Англія).

Нападники: Міхаель Крменчік («Вікторія»), Патрік Шик («Рома», Італія)

У порівнянні зі збірною Яроліма в команді з'явилося троє нових гравців. Це — Давид Павелка з «Касимпаші», Боржек Дочкал із «Філадельфії» й Лукаш Гейда з «Вікторії» (Пльзень).

«Ми хочемо познайомитися з гравцями й подивитися, як вони покажуть себе в складних матчах. Команда зараз будується з прицілом на вихід на чемпіонат Європи. Найближчі поєдинки у Словаччині й Україні будуть важкими, але ми намагатимемося битися. Сподіваюся, що ці хлопці стануть основою збірної. Наше завдання — створити класну команду, яка буде на рівних конкурувати з найсильнішими суперниками», — сказав Ярослав Шилгавий.

Дебютний поєдинок на своїй посаді в національній команді Ярослав Шилгавий проведе 13 жовтня в Лізі націй проти збірної Словаччини. 16 жовтня в Харкові чехи зіграють з українцями (початок матчу — о 21.45).