Тренер Динамо Хацкевич перед грою Ліги Європи: сподіваюсь, що Бєсєдін витримає 90 хвилин

Наставник киян поділився своєю думкою перед матчем 2-го туру групового етапу ЛЄ у Чехії.

На передматчевій прес-конференції гри 2-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА "Яблонець" - "Динамо" головний тренер киян розповів про свої очікуванні від другої гри своєї команди у Лізі Європи.

Під час прес-конференції згдали також історичні моменти пов'язані з ветеранами Динамо, повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

На питання про те, що сьогодні день народження у Віктора Каневського – легендарного форварда «Динамо» 50-х та 60-х років, капітана першої чемпіонської команди клубу й, у зв'язку з цим, чи завтра ваші підопічні зможуть зіграти так, щоб можна було присвятити йому цю перемогу, тренер відповів:

- Та команда писала свою історію, а ця пише свою. Будь-яка перемога важлива, і думаю, що ми можемо присвятити її Каневському. Але більшість футболістів з нинішньої команди можливо навіть не знають, хто це. Приходьте до нас, проведіть урок історії, ніяких проблем.

На прохання розповісти про ситуацію в команді по персоналіям, тренер зауважив:

- Ви знаєте, я не дуже обізнаний у медичних термінах. Завтра Вербич точно не допоможе команді, а на який термін він випав – це питання до наших лікарів.

Що стосується Беседіна, то сподіваюсь, що Артем зможе зіграти 90 хвилин. Побачимо, скільки він витримає. Вибір у нас в цій ланці невеликий.

Говорячи про сильні сторони «Яблонця», тренер відзначив:

- Команда дисциплінована і тактично грамотна. Зараз всі команди вміють переходити з атаки в оборону, плюс стандарти у виконанні суперника справді небезпечні.

А на зауваження про те, що минулий матч «Динамо» у єврокубках був проти «Аякса», де команда спробувала зіграти на зустрічних курсах і була в цьому не надто успішною й, у зв'язку з цим, чи не приїхала вона до Чехії за хорошою грою, чи все ж за результатом, і наскільки це зараз сумісні речі, відповів:

- Давайте ми усі зараз визначимося, що для нас головне? Я приведу вам простий приклад: нещодавно ми грали з «Маріуполем». Ми виграли 2:0, і нас дуже критикували. А з іншого боку, минулої весни ми теж грали з ними і завдали 24 ударів по воротам, 27 ударів у площину воріт, ми домінували, але зіграли 1:1. Тому, я думаю, що все ж таки головне – результат. У будь-якому виді спорту.

Нагадаємо, що матч «Яблонець» - «Динамо» відбудеться завтра (4 жовтня) о 22:00 за київським часом.