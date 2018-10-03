Київське "Динамо" (Ю-19) обіграло болгарський Септемврі в матчі Юнацької ліги УЄФА

Гра завершилася мінімальною перемогою киян з рахунком 1:0.

На старті свого турнірного шляху в Юнацькій лізі УЄФА «Динамо» в першому матчі приймало болгарський «Септемврі» і перемогло.

Матч завершився з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

Зі стартових хвилин підопічні Ігоря Костюка заволоділи ініціативою і почали вести гру. Проте, швидкого гола не вийшло. Гості впевнено оборонялися, а кияни здебільшого загострювали ситуацію біля чужих воріт навісами і прострілами з флангів.

Найбільш активними в першому таймі у «Динамо» були Цитаїшвілі, Булеца і Волошин, намагався нагнітати обстановку біля чужих воріт Супряга, але пробитися крізь оборонні редути болгар вдалося лише раз. Після навісу з флангу Волошин, відірвавшись від суперника, ударом головою зловив на протиході голкіпера і відкрив рахунок в матчі.

У другій половині зустрічі картина на полі принципово не змінилася. Кияни активно атакували, особливо через лівий фланг, але на простріл Цитаїшвілі партнери не відгукнулися, а удару Духана головою не вистачило точності. Прекрасний удар з меж штрафного майданчика завдав Булеца, але влучив у поперечину, а постріл Волошина з 10 метрів парирував воротар.

Гості якщо і атакували, то зрідка. За фактом, особливої ​​роботи у Кучерука не було. На тлі такої гри болгар наставник «Динамо» в середині тайму перебудував гру і випустив другого форварда. За кілька хвилин «Септемврі» і зовсім залишилися вдесятьох через вилучення Косова.

Але, незважаючи на всі зусилля, рахунок на табло не змінився. 1:0 - мінімальна перемога «Динамо».

Юнацька Ліга УЄФА. Перший раунд. 1-й матч

03.10.2018. Київ. Стадіон «Динамо» ім. В.В. Лобановського

«Динамо» (U-19) - «Септемврі» (U-19) – 1:0 (1:0)

Голи: Волошин (40)